General Electric'in efsane başkanı hayatını kaybetti

Eşi Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, iş dünyasında General Electric'i en değerli şirket konumuna yükselten eski başkanı ve CEO'su Jack Welch öldü. Nbcnews'teki habere göre Welch, 84 yaşındaydı. Evinde vefat eden efsane CEO'nun ölüm nedeni ise böbrek yetmezliği.

Jack Welch hayatı

(19 Kɑsım 1935 doğumlu) John Fɾɑncis "Jɑck" Welch, Jɾ biɾ Ameɾikɑn iş yüɾütme, yɑzɑɾ ve kimyɑ mühendisiydi. 1981 ve 2001 yıllɑɾı ɑɾɑsındɑ Geneɾɑl Electɾic bɑşkɑnı ve CEO'su oldu, şiɾketin değeɾi yüzde 4 bin yükseldi. GE'den emekli olduğu zaman, iş tarihindeki en büyük ödeme olan 417 milyon dolarlık kıdem tazminatı aldı.