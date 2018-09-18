Genetik bozukluk bir köyü kör etti

Yemen'de akraba evliliklerinin sık görüldüğü 200 kişilik köyde, genetik bozukluk nedeniyle 70 kişi görme yetisini kaybetti.

Euronews'in haberine göre Mahat Köyü, 2015 yılından bu yana iç savaşın pençesinden kurtulamayan Yemen'in en fakir yerleşim yerlerinden biri. Açlık sınırında yaşayan köylülerin en büyük dertlerinden biri ise köydeki son derece yüksek körlük oranı.

200 kişilik köyün 70 sakini retina tabakasının düzgün gelişmemesi nedeniyle görme kaybından müzdarip.

Yerel doktorlar, köyde görme engelli hastaların yoğun olarak bulunmasının nedeninin akraba evliliği olduğunu belirtiyor.

Kuzenler arası evliliğe sık rastlanan köyde, genetik bir hastalık olan retina bozukluğu da nesilden nesile gittikçe daha fazla kişide görülmeye başlanmış. Mutasyona uğrayan kromozomlar retina tabakasının düzgün gelişmesine engel olurken, bugün bu hastalığı tedavi edecek herhangi bir tıbbi yöntem bulunmuyor.

Optik sinirlerin gelişmemesine bağlı genetik hastalık doğumdan birkaç ay sonra ortaya çıkıyor. Retina tabakası gelişmeyen bebekler görme kabiliyetlerini tamamen kaybediyor.

Mahat Köyü'nde yaşayanların büyük bir kısmı işsiz, aileler hayatlarını köyün çorak topraklarında çiftçilik ve hayvan yaparak idame ettirebiliyor.

Ancak köy sakinleri yakıt, yemeklik yağ ve un gibi temel ihtiyaç maddelerine zar zor ulaştıklarını ifade ediyor.

Köy sakinlerinin önemli bir bölümünün görme engeli nedeniyle bakıma ihtiyaç duyması ise köylülerin omuzlarında ekstra bir yük. Çatışmaların yerle bir ettiği ülkede görme engelli bireyler hayata adapte olmaları için gerekli eğitimi alamıyor, ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine ulaşamıyor.

Yemen iç savaşı ülkede 3 milyon kişiyi göçe zorladı, temel sağlık hizmetlerine erişimi halkın büyük bir bölümü için imkansız hale getirdi.