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Gerilim tırmanıyor! ''Biden, katil demekten pişman değil''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden ile "görüşmeye hazırım" mesajından sonra Beyaz Saray'dan yeni bir açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kendisi hakkında yaptığı "katil" nitelemesi ve ABD seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği gerekçesiyle "Moskova bedel ödeyecek" şeklindeki açıklamasına karşılık ABD Başkanı Joe Biden’e münazara teklifinde bulundu.

AÇIK MÜNAZARA TEKLİFİ

Putin, Rossiya 24 devlet televizyon kanalında yaptığı konuşmada, en son Biden’in inisiyatifi ile telefon görüşmesi yapıldığını hatırlatarak, "Çevrim içi yöntem ile canlı yayında ABD Başkanı Biden ile tartışmamızı devam ettirmeyi öneriyorum. Erteleme olmadan, doğrudan, açık, canlı bir münazara. Bana öyle geliyor ki Rus halkı, Amerikan halkı ve diğer pek çok ülke halkı için ilginç olacak." dedi.

Bu meseleyi uzatmak istemediğini ve hafta sonu dinlenmek için ormana gitmek istediğini belirten Putin, bu yüzden yarın ya da pazartesi bu münazarayı yapmayı önerdi.

PUTİN: HAZIRIZ

Putin, "Amerikan tarafı için uygun olan herhangi bir zamanda biz hazırız. Şimdi Rusya Dışişleri Bakanlığına talimat veriyorum." ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Putin'in açıklamasının hemen ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, Putin'e 'katil' demekten pişman değil" açıklaması yapıldı.

Putin'den Biden'e yeni mesaj: Görüşmeye hazırımPutin'den Biden'e yeni mesaj: Görüşmeye hazırımDünya

 

Rusya'dan ABD Başkanı Biden'a ''katil'' yanıtıRusya'dan ABD Başkanı Biden'a ''katil'' yanıtıDünya

 

Biden: ''Putin bir katil''Biden: ''Putin bir katil''Dünya

 

Etiketler biden putin gerilim
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