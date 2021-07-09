Gıda fabrikasında facia! Onlarca ölü var

Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarında bulunan bir gıda fabrikasında çıkan yangında en az 40 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'in Narayanganj şehrinde bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında en az 50 kişi yaşamını yitirdi. Yangın sırasında içeride olan insanların bir bölümünün camdan atlayarak kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Yaralanan 30 kişi hastaneye kaldırılırken, öte yandan ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.