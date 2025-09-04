  1. Anasayfa
Giorgio Armani hayatını kaybetti

Giorgio Armani hayatını kaybetti
Güncelleme:

Dünyanın en ünlü moda tasarımcılarından Giorgio Armani 91 yaşında yaşamını yitirdi.

İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani'nin hayatını kaybettiği açıklandı. Armani Grubu, İtalyan tasarımcının, ailesinin yanında huzur içinde vefat ettiğini duyurdu. Moda şirketi tarafından bugün yayınlanan açıklamada, "Bu şirkette her zaman bir aile parçası gibi hissettik. Bugün, derin bir duygu ile bu aileyi vizyon, tutku ve adanmışlıkla kuran ve büyüten kişinin bıraktığı boşluğunu hissediyoruz. Fakat tam da onun ruhu ile her zaman Armani ile çalışanlar ve aile üyeleri olarak, onun kurduğu şeyi korumaya ve şirketini saygı, sorumluluk ve sevgi ile onun anısına devam ettirmeye kararlıyız” ifadeleri kullanıldı.

 

 

DHA

