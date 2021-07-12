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Golft topuna havada yıldırım çarptı... O anlar kamerada

ABD’nin Texas eyaletinde Tomas Enrique Gomez'in vurduğu golf topuna havadayken yıldırım çarptı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bulunan Topgolf adlı golf kulübünde, geçtiğimiz perşembe günü fırtınalı bir havada golf oynayan 18 yaşındaki Tomas Enrique Gomez’in vurduğu golf topuna havadayken yıldırım çarptı.

Golf topuna yıldırımın çarptığı an ise Gomez'in arkadaşı Arlette Ibarra tarafından telefonla anbean kaydedildi. Gomez olayın ardında yaptığı açıklamada, “Yıldırımın benim yerime topa çarpmasına sevindim” dedi.

Etiketler abd amerika golf golf topu yıldırım
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