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Google gizli üsleri herkese açtı

Google gizli üsleri herkese açtı

Google Haritalar, Rusya'nın stratejik askeri tesislerini kullanıcılara görünür yaptı. Bu hamlenin ardından Rusya’nın askeri altyapısına dair yeni detaylar ortaya çıktı....

Google, Kremlin'in Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rus kullanıcılardan gelen reklamları yasaklamış; şirketin YouTube’da Rus medyasını engellemesiyle de Rus yetkililer Google'ı “bilgi savaşı” başlatmakla suçlamıştı. Rusya ve Google’ın arasındaki iplerin iyice gerilmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devinden bugün yeni bir hamle geldi. 

WebTekno’nun iddiasına göre Google Haritalar, Rusya'nın stratejik askeri tesislerini kullanıcılara görünür yaptı. Bu hamlenin ardından Rusya’nın askeri altyapısına dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Google Haritalar'da yapılan aramalarda Rusya'nın dört bir yanına bulunan askeri üslerin, kıtalararası balistik füzelerin fırlatma rampalarının, deniz tesislerinin ve önemli komuta noktalarının görüntüleri erişilebilir hale geldi. Ortaya çıkan yeni görüntülerden bazıları arasında Amiral Kuznetsov uçak gemisi, Murmansk yakınlarında bir nükleer silah deposu, Uzak Doğu yarımadası Kamçatka'da denizaltılar ve Rusya-Ukrayna sınırına sadece 150 kilometre uzaklıktaki Batı şehri Kursk'ta bir askeri hava üssünün görüntülerinin yer aldığı belirtildi. 

Normal şartlar altında askeri tesislerin uydu görüntüleri, sınıflandırılmış durumlarını korumak adına Google Haritalar tarafından geleneksel olarak bulanık ya da daha düşük kalitede kullanıcılara sunulur. Ancak Google kanadından gelen bu hamle ile birlikte bu durum değişmiş oldu. 

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından konuya dair Twitter’da yapılan paylaşımda “Artık herkes Rus askeri altyapısını piksel başına yaklaşık 0,5 metre çözünürlükle görebilir” ifadelerine yer verildi.

Etiketler google google haritalar google maps askeri üsler askeri üs
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