Google kamerasına takılan görüntü şoke etti

ABD'de bir evin penceresinde görüntülenen esrarengiz ''yaratık'', sosyal medyada tartışma yarattı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir görüntü, kullanıcıları ikiye böldü. Google Earth kamerası tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir evde kaydedilen görüntüde, pencere kenarında gizemli bir yaratık olduğu görülüyor. Ancak bu yaratığı ne olduğu henüz belli değil. Görüntü, tartışmaları da beraberinde getirdi.

KİMİLERİ GERÇEK OLDUĞUNU SAVUNUYOR

Sosyal medya kullanıcılarının bazıları, görüntüdeki yaratığın gerçek olduğunu savunurken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise bunun tam aksi görüş beyan ediyor. Onlara göre penceredeki yaratık 3 boyutlu bir ET.

Bir TikTok kullanıcısı ise görüntülerin çekildiği zaman kayıt başında olduğunu ve yaratığın gülümseyerek, hareket ettiğini iddia etti.