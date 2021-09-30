  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Google kamerasına takılan görüntü şoke etti

Google kamerasına takılan görüntü şoke etti

Google kamerasına takılan görüntü şoke etti

ABD'de bir evin penceresinde görüntülenen esrarengiz ''yaratık'', sosyal medyada tartışma yarattı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir görüntü, kullanıcıları ikiye böldü. Google Earth kamerası tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir evde kaydedilen görüntüde, pencere kenarında gizemli bir yaratık olduğu görülüyor. Ancak bu yaratığı ne olduğu henüz belli değil. Görüntü, tartışmaları da beraberinde getirdi.

KİMİLERİ GERÇEK OLDUĞUNU SAVUNUYOR
Sosyal medya kullanıcılarının bazıları, görüntüdeki yaratığın gerçek olduğunu savunurken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise bunun tam aksi görüş beyan ediyor. Onlara göre penceredeki yaratık 3 boyutlu bir ET.

Bir TikTok kullanıcısı ise görüntülerin çekildiği zaman kayıt başında olduğunu ve yaratığın gülümseyerek, hareket ettiğini iddia etti.

Etiketler google earth abd pencere uzaylı yaratık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eda Erdem'den ödül gecesine damga vuran Atatürk mesajı
İstanbul'da ''navigasyon'' kazası! Navigasyonun dediğini yaptı ve...
Grip miyim, korona mı? Bu belirtilere dikkat!
Dolar/TL'den yeni rekor! Piyasalar resmen alev aldı
İstanbul'da ''navigasyon'' kazası! Navigasyonun dediğini yaptı ve...
İşten çıkarıldı, ortalığı savaş alanına çevirdi
Havalimanında şoke eden olay! ''Şeyinden'' 1 kilo altın çıktı!
Koronavirüsün ilacı Türkiye'de bulundu! Bu sudan sprey üretildi
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mutfak sırrı ortaya çıktı
Sedat Peker'den gece yarısı Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar yanıtı