  3. Görenler gözlerine inanamadı: Kafasında pala saplıyken hastanede telefonla oynamaya devam etti!

Hindistan’ın Mumbai kentinde bir genç, uğradığı saldırı sonucu kafasına saplanan devasa palayla hastaneye gitti. Travma servisinde sırasını beklerken hiçbir şey olmamış gibi sakinliğini koruyan ve cep telefonuyla uğraşan gencin görüntüleri dünyada viral oldu.

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai, tıp tarihine geçecek kadar sıra dışı bir olaya sahne oldu. Palalı bir saldırının hedefi olan genç, aldığı darbe sonrası kafasında saplı kalan kesici aletle hastanenin yolunu tuttu.

Sakinliği Herkesi Şoke Etti

Hastanenin acil servisine ulaştığında başının sol tarafında dev bir pala saplı olan genci gören sağlık personeli ve diğer hastalar büyük şok yaşadı. Ancak olayın asıl şaşırtıcı yanı, gencin yaşadığı dehşet verici duruma rağmen gösterdiği olağanüstü sakinlikti. Travma bölümünde müdahale için bekleyen genç, kafasındaki palaya aldırış etmeden elindeki cep telefonuyla vakit geçirmeye devam etti.

Mucizevi Kurtuluş: 4 Santimetre İçeri Girdi

Hastanede yapılan ilk kontrollerde, palanın gencin kafatasını delerek yaklaşık 4 santimetre içeri girdiği tespit edildi. Bu denli ağır bir yaralanmaya rağmen gencin belirgin bir nörolojik bozukluk göstermemesi ve bilincinin tamamen açık olması doktorlar tarafından "mucize" olarak nitelendirildi.

Ameliyatla Çıkarıldı

Hastanede sırasını beklediği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan genç, kısa süre sonra ameliyata alındı. Başarılı geçen bir operasyonun ardından başındaki pala çıkarılan gencin tedavisinin sürdüğü ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

İHA

