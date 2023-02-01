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Görülmemiş skandal! Nükleer denizaltıyı yapıştırıcıyla tamir ettiler

Görülmemiş skandal! Nükleer denizaltıyı yapıştırıcıyla tamir ettiler
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İngiliz basını, 88 milyon sterlinlik bir nükleer denizaltının bozulan parçalarının yapıştırıcıyla tamir edildiğini yazdı. Felakete yol açabilecek onarım, rutin kontrollerde fark edildi.

Savunma Bakanı Ben Wallace, Trident nükleer denizaltılarından birinin rutin bir teftişinde tuhaf bir şekilde başarısız onarım çalışmalarına dair kanıtlar bulunduğunun açıklamasının ardından acil bir soruşturma çağrısı yaptı.

Sivil müteahhitler, 2015 yılında Trident füzeleri taşıyan HMS Vanguard'da nükleer reaktör odası çalışması yürütmüştü.

Onarım ekibinin HMS Vanguard'ın nükleer reaktöründeki soğutma borularını bir arada tutmak için kullanılan birkaç kırık cıvata başını sabitlemek için, civata değiştirmek yerine süper yapıştırıcı kullandıkları iddia ediliyor.

REAKTÖRÜN ERİMESİNİ ENGELLEYEN CİVATALAR YAPIŞTIRILDI

The Sun, reaktörün erimesini önleyen soğutma sıvısı borularında izolasyonu yerinde tutan en az yedi cıvatanın bu şekilde tamir edildiğini iddia etti.

Felakete yol açabilecek onarımlar, bu ayın başlarında, reaktörün maksimum güçte planlanan ilk ateşlemesinden önceki rutin bir kontrol sırasında cıvatalardan birinin düşmesiyle fark edildi.

Olayın savunma yetkilileri arasında öfkeye yol açtığı bildirildi.

The Sun, Wallace'ın acil bir toplantı talep ettiğini ve soruşturma ile birlikte gelecekteki çalışmalar hakkında güvence talep ettiğini yazdı.

Etiketler ingiltere nükleer denizaltı yapıştırıcı
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