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Gözü dönmüş Rus ordusu insani koridora saldırdı

Ukrayna'nın Sumi kentinden tahliye edilen sivillerin bulunduğu konvoya, Rus askerleri tarafından saldırı düzenlendi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Kiev, Harkov, Çernigiv, Sumi ve Mariupol kentlerinde 09.00-21.00 saatleri arasında karşılıklı ateşkes ilan edilerek insani koridora izin verildi. Ukrayna’nın Sumi kentinde de Rus birliklerinin sivil yerleşimlere saldırısından kaçan Ukraynalılar, Poltava’ya gitmek için ilk konvoyla beraber yola çıktı. Yolda giden konvoya Rus askerleri tarafından tanklardan ateş açıldı. O anları kaydeden Ukrayna vatandaşı, “Tanklar şehre girdi ve ateş açıyorlar” dedi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi ise bugün Sumi kentinde Rusya saldırıları sonucunda 9 sivilin hayatını kaybettiğini bunlardan 2’sinin çocuk olduğunu bildirmişti.

İHA

Etiketler rusya ordu sumi tahliye rus askeri
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