  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Güncellenmiş koronavirüs aşılarına onay

Güncellenmiş koronavirüs aşılarına onay

Güncellenmiş koronavirüs aşılarına onay

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech Moderna'nın güncellenmiş güçlendirici Kovid-19 aşılarının kullanılmasına onay verdiğini açıkladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın güncellenmiş Kovid-19 aşılarını onayladı.

FDA'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün, ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Moderna ve Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşılarının acil kullanım yetkilendirmelerinde değişiklik yaparak aşıların iki aşamalı formülasyonunun en az iki ay süreyle tek bir takviye dozu olarak kullanılmasına izin verdi" ifadesi yer aldı.

 Bununla birlikte FDA, Pfizer'in modifiye güçlendiricisini 12 yaş ve üzeri kişiler için yetkilendirirken, Moderna'nın aşısını 18 yaş ve üstüyle sınırlandırdı.

Onaylanan güçlendiricilerin, ilk iki doz aşılarını ve destek aşılarını en az iki ay önce yaptıranlar için uygun olduğu kaydedildi.

İki firmanın takviye dozlarının, BA.5 Omicron alt varyantını hedeflediği aktarıldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), BA.5 Omicron alt varyantının, ABD'deki tüm yeni Kovid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 90'ını oluşturduğunu bildirdi.

 Aşıların uygulanabilmesi için CDC Direktörü Rochelle Walensky tarafından da onaylanması gerekiyor.

Etiketler abd güncelleme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Elektriğe ve doğalgaza küçük dil yutturan zam!
Dolar ve Euro'da dikkat çeken hareketlilik! Altın hızlı geri çekildi!
Rezalet! Emeklileri günlerce sırada beklettiler, son dakikada süreyi uzattılar!
Bir kez daha ölümden dönen İbrahim Tatlıses: ''Yaptıklarımın karşılığını aldım''
Bu fotoğraf Türkiye'de çekildi... Annesinin bohçasına büyüyor
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın elbisesinin fiyatı şoke etti
Serenay Sarıkaya cesur bikinisi ile sahilde şov yaptı
Yeni bela kapımızda: Batı Nil Virüsü komşuda 11 can aldı
Abdurrahman Dilipak Akit’ten ayrıldı
İstanbul enflasyonu rekor kırdı!