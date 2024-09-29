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Güney Afrika'da silahlı saldırı: 17 kişi öldü

Güney Afrika'da silahlı saldırı: 17 kişi öldü
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Güney Afrika'nın Lusikisiki bölgesinde aynı caddede iki farklı noktaya gerçekleştirilen silahlı saldırılarda toplamda 17 kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırganları tespit etmek için çalışma başlattı.

Güney Afrika polisi, 27 Eylül Cuma akşamı bir cadde üzerindeki iki ayrı lokasyonda meydana gelen toplu silahlı saldırıda, toplamda 17 kişinin öldüğünü ve bir kişinin hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu. İlk belirlemelere göre olayın geçtiği bir evde 12 kadın ve bir erkek olmak üzere 13 kişi öldürüldü. Diğer lokasyondaki saldırıda ise 4 kişi öldürüldü.

Güney Afrika medyası, kurbanların bir yıl önce öldürülen bir anne ve kızı için düzenlenen geleneksel yas törenine katılmak üzere evlerde toplandıklarını bildirdi. Saldırıda 2 aylık bir bebek sağ kurtuldu. Yetkililer henüz saldırının arkasındaki nedeni belirlemedi.

Etiketler güney afrika saldırı silahlı saldırı
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