  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 16 Mayıs 2020 13:07

Güney Kıbrıs, kraliyet ailesine pasaport sattı

Avrupa Birliği üyesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyelerine pasaport sattığı ortaya çıktı.

Güney Kıbrıs, kraliyet ailesine pasaport sattı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

"Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi"ne (OCCRP) göre, Güney Kıbrıs, Suudi Arabistan kraliyet üyelerine de, yatırım karşılığında 'altın pasaport' olarak AB pasaportu sattı.

Suudi Arabistan prensi Saud bin Abdulmohsen bin Abdulaziz Al Saud’un Rumlardan AB pasaportunu Temmuz 2017'de aldığı, eşlerinden birinin ve beş çocuğunun da 5 ay sonra Aralık ayında vatandaşlık aldığı ifade edildi. Rum medyası, vatandaşlıkların Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in, Suudi Arabistan ziyaretinin hemen öncesinde onayladığını yazdı.

6 MİLYAR 600 MİLYON EURO'LUK GELİR

Rum yönetiminin, 2013'ten bugüne kadar toplamda 6 milyar 6 milyon euro karşılığında vatandaşlık verdiği kaydedildi. Bu rakamın Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası’nın yüzde 1,2’sine denk geldiği ifade edildi. AB vatandaşlığı bekleyenlerin sayısının şu anda 700 kişi olduğu belirtildi. Rum tarafından vatandaşlık almak için 2 milyon 500 bin Euro'luk yatırım yapma şartı bulunuyor.

 

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
abd , suudi arabistan , avrupa birliği , kıbrıs , güney kıbrıs rum yönetimi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM