Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden Akdeniz'de gerilimi artıracak hamle

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), savunma iş birliğini genişlettiği Hindistan'dan Avrupa Birliği fonlarıyla BrahMos süpersonik seyir füzesi satın alacağı iddia edildi.

Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirebilecek kritik bir silahlanma gelişmesi yaşanıyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), ilişkilerini resmen "Stratejik Ortaklık" seviyesine çıkardığı Hindistan ile geniş kapsamlı bir savunma anlaşmasına hazırlanıyor. İddiaların merkezinde ise yüksek tahrip gücüne ve hıza sahip BrahMos süpersonik seyir füzelerinin GKRY envanterine katılması planı yer alıyor.

AB Fonuyla 1.2 Milyar Euro'luk Füze Alımı İddiası

Rum basınında geniş yankı bulan son dakika haberlerine göre, iki ülke 2026-2031 yıllarını kapsayan dev bir savunma iş birliği planlaması üzerinde çalışıyor. Gündeme bomba gibi düşen asıl detay ise GKRY'nin satın almayı planladığı BrahMos süpersonik füzelerinin finansman kaynağı. Söz konusu füzelerin, Avrupa Birliği'nin (AB) SAFE programı kapsamında GKRY'ye ayrılan yaklaşık 1,2 milyar euro'luk devasa savunma paketi bütçesinden karşılanacağı öne sürüldü.

Sadece Askeri Değil, Her Alanda Ortaklık

GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in geçtiğimiz 20-23 Mayıs tarihlerinde Hindistan'a gerçekleştirdiği ziyaret ve Başbakan Narendra Modi ile yaptığı kritik görüşmeler, bu stratejik yakınlaşmanın temellerini atmıştı. Medyaya yansıyan detaylarda, yapılan anlaşmaların ortak askeri eğitimler, liman ziyaretleri, siber güvenlik ve teknik savunma alanlarını içerdiği belirtiliyor. Ayrıca ilişkilerin teknoloji, karşılıklı yatırım ve hatta film endüstrisini de kapsayacak şekilde çok boyutlu olarak ilerlediği ifade ediliyor.

BrahMos Füzelerinin Önemi Ne?

Hindistan ve Rusya ortaklığının bir ürünü olan ve Hindistan'ın bugüne kadar resmi olarak yalnızca Filipinler'e ihraç ettiği (2022 anlaşması) BrahMos füzeleri, global savunma sanayiinde oldukça kritik bir yere sahip. Mach 2.8 ile Mach 3 arası muazzam hızlara ulaşabilen bu süpersonik seyir füzeleri; kara, hava, deniz ve denizaltı gibi çok çeşitli platformlardan entegre edilip ateşlenebiliyor. GKRY'nin bu teknolojiye sahip füzeleri adaya konuşlandırma girişimi, bölgedeki jeopolitik tansiyonu doğrudan etkileyecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

DHA