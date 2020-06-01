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  3. 01 Haziran 2020 16:11

Güney Kıbrıs'ta camiye çirkin saldırı!

Güney Kıbrıs'ın Limasol şehrinde bulunan Köprülü Camisi'ne molotof kokteyli ile saldırı düzenlendi. Saldırganlar caminin duvarına da İslam karşıtı yazılar yazdı.

Güney Kıbrıs'ta camiye çirkin saldırı!
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Güney Kıbrıs'ta Limasol şehrinde bulunan Köprülü Camisi'ne 3 adet molotofkokteyli atıldı. Caminin girişine atılan molotofkokteylleri erken fark edilerek söndürüldü. Kimliği belirsiz Rumlar tarafından caminin duvarına da İslam karşıtı yazılar yazıldı. Rum polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, camiye yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını söyledi. Her türlü ırkçı, ayrımcı yaklaşımı reddettiklerini söyleyen Atalay, "Bu yapılan kabul edilemez. İslam düşmanlığı ile bir yere varılamaz" dedi.  Atalay, molotofkokteyllerinin erken fark edilmesi ile olası bir yangının engellendiğini ifade etti.







Cami minaresine Yunanistan bayrağı astılar!Cami minaresine Yunanistan bayrağı astılar!

 

DHA

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