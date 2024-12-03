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Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
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Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Koreli unsurları devletin içinden temizlemek amacıyla sıkıyönetim ilan etti.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol’un sıkıyönetim ilan ettiği bildirildi. Güney Koreli lider, sıkıyönetim kararının Kuzey Kore yanlısı unsurları devletin içinden temizlemek amacıyla alındığını duyurdu.

Ülkenin ana muhalefetteki Demokrat partisi kararın ardından milletvekillerini parlamentoya çağırdı.

Etiketler Güney Kore sıkı yönetim
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