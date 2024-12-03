Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
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Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Koreli unsurları devletin içinden temizlemek amacıyla sıkıyönetim ilan etti.
Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol’un sıkıyönetim ilan ettiği bildirildi. Güney Koreli lider, sıkıyönetim kararının Kuzey Kore yanlısı unsurları devletin içinden temizlemek amacıyla alındığını duyurdu.
Ülkenin ana muhalefetteki Demokrat partisi kararın ardından milletvekillerini parlamentoya çağırdı.
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