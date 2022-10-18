Güney Kore'deki şampiyonaya başörtüsüz katılan İranlı sporcu kayıp

İranlı kaya tırmanışçısı Elnaz Rekabi'nin, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Asya Kaya Tırmanma Şampiyonası'nın final ayağında başörtüsüz olarak yarışmasının ardından erkenden ayrıldığı bildirildi.

İranlı kaya tırmanışçısı Elnaz Rekabi'nin, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Asya Kaya Tırmanma Şampiyonası'nın final ayağında başörtüsüz olarak yarışmasının ardından erkenden ayrıldığı bildirildi.

Rekabi'nin bu hareketi ile 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındığı sırada hayatını kaybetmesiyle patlak veren gösterilere destek amacıyla yaptığı tahmin ediliyor.

Farsça haber siteleri Rekabi'nin ayrılmaya zorlanmış olabileceğini ve İran'da tutuklanabileceğini bildirdi. Fakat Tahran bu iddiaları reddetti. İran'ın Güney Kore Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada Rekabi'nin salı sabahı ekibin diğer üyeleri ile birlikte uçakla Seul'dan ayrıldığını açıkladı.

BBC Farsça servisi isimsiz bir kaynağa dayandırarak İranlı yetkililerin Rekabi'nin cep telefonu ve pasaportuna el koyduğunu aktardı. Rekabi'nin daha önce çarşamba günü dönmesinin planlandığını fakat bunun erkene alındığı ileri sürüldü.

Iran Wire ise Rekabi'nin planlanandan bir gün önce ayrılmış olmasının sebebinin, ülkeye döndüğünde havalimanında meydana gelebilecek olası protestoları engellemek amacıyla olabileceğini aktardı.

Federasyon yetkilileri Rekabi'nin bir haftalık etkinliğin önceki bölümlerinde başörtüsü ile mücadele ettiğini, final aşamasında ise sadece saç bandı kullandığını belirtti.

Euronews Türkçe'deki habere göre yetkililer müsabaka kuralları arasında kadınların başörtüsü takması ya da takmaması ile ilgili bir madde bulunmadığı Rekabi'nin bu kararının ise ancak gelen soruların ardından fark edildiğini aktardı.

İranlı sporcu müsabakayı dördüncü sırada tamamladı.