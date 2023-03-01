Güney Koreli gönüllülerden depremzedelere anlamlı yardım

Türkiye'deki asrın felaketine yardımlar gelmeye devam ederken Asya ülkesinden gelen gönüllüler, beraberinde getirdikleri kolileri afetzede vatandaşlara ulaştırdı.

Güney Kore, hem arama kurtarma ekipleriyle hem de yardımlarıyla deprem bölgesinde yaraların sarılmasına yardımcı oldu.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkesinin kaynaklarının seferber edilmesini istedi.

Gönüllüler Güney Kore'den geldi

Son olarak devreye Güney Kore vatandaşları da girdi. Bu ülkenin gönüllülerince bağışlanan gıda kolileri, Hatay'ın Samandağ ilçesindeki depremzedelere dağıtıldı.

Asya ülkesinden gelen bir grup, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş ve 20 Şubat'taki Hatay merkezli depremlerden etkilenen Samandağ'ı ziyaret etti.

500 gıda kolisi bağışladılar

Gönüllüler, beraberinde getirdikleri 500 gıda kolisini bağışladı. Yardımlar, görevliler tarafından depremzedelere dağıtıldı.

Yeniden inşa çalışmalarına destek

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Lee Do-woon, Yoon'un Türkiye'nin aldığı yardımların, sadece acil durum malzemelerinden oluşmadığından, depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşasına da destek olduğundan emin olunması için her bakanlıkta yardımlardan sorumlu bir birim kurulması talimatı verdiğini söylemişti.

"Türkiye kardeş ülke"

Seul yönetimi, ilave destek ekibinin yanı sıra çok sayıda çadır ve battaniyeyi de afet bölgesine ulaştırmıştı.

Devlet Başkanı Yoon, Başbakan Han Duck-soo ile yaptığı görüşmede de "kardeş ülke" Türkiye'ye en fazla yardım sağlanması gerektiğini vurgulamıştı.