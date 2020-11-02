Gürcistan Başbakanı Gakharia koronavirüse yakalandı

Korona virüs salgını dünya liderleri arasından yayılmaya devam ediyor. Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Gakharia'nın korumalarından birinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Gakharia'nın kendini tecrit altına aldığı ve yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Açıklamada, "Başbakan kendini iyi hissediyor ve tedavisine evde devam edecek" denildi.