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  3. 02 Kasım 2020 22:23

Gürcistan Başbakanı Gakharia koronavirüse yakalandı

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia koronavirüse yakalanırken, sağlık durumunun iyi olduğu ve evde tedavi edildiği öğrenildi.

Gürcistan Başbakanı Gakharia koronavirüse yakalandı
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Korona virüs salgını dünya liderleri arasından yayılmaya devam ediyor. Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Gakharia'nın korumalarından birinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Gakharia'nın kendini tecrit altına aldığı ve yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Açıklamada, "Başbakan kendini iyi hissediyor ve tedavisine evde devam edecek" denildi.

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