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  3. 23 Eylül 2019 18:54

Guterres'ten Suriye Anayasa Komitesi açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesinin oluşturulduğunu ve ilerleyen haftalarda komitenin Cenevre'de toplanacağını açıkladı.

Guterres'ten Suriye Anayasa Komitesi açıklaması
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de rejimin ve muhaliflerin Anayasa Komitesi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Güvenilir, dengeli ve kapsayıcı bir komitenin BM denetiminde Cenevre'de ilerleyen haftalarda toplanacağını belirten Guterres, Anayasa Komitesin siyasi sürecin başlangıcı olması gerektiğini vurguladı.

Komitenin oluşturulmasıyla somut eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Guterres, sürece katkısı olan Türkiye, Rusya ve İran'a teşekkür etti.

AA

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