Haber bülteninde büyük skandal! Cinsel içerikli film yayınladılar

ABD'de bir televizyon kanalında hava durumunun sunucusu canlı yayındayken arka planda yetişkin içerikli bir film görüntüsü ekrana yansıdı.

ABD'nin Washington merkezli bir televizyon kanalında skandal bir olay yaşandı. Hava durumunun sunucusu bülteni sunarken arka planda yetişkin içerikli bir film yayınlanıyordu.

Sunucular durumdan habersiz yayına devam ederken kanala birçok şikayet telefonu geldi. Kanal yönetimi de oluşan bu durumdan dolayı özür dileyerek ''Böyle bir şeyin bir daha olmaması için özenle çalışıyoruz'' şeklinde açıklama yayınladı.