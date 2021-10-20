  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Haber bülteninde büyük skandal! Cinsel içerikli film yayınladılar

Haber bülteninde büyük skandal! Cinsel içerikli film yayınladılar

ABD'de bir televizyon kanalında hava durumunun sunucusu canlı yayındayken arka planda yetişkin içerikli bir film görüntüsü ekrana yansıdı.

ABD'nin Washington merkezli bir televizyon kanalında skandal bir olay yaşandı. Hava durumunun sunucusu bülteni sunarken arka planda yetişkin içerikli bir film yayınlanıyordu.

Sunucular durumdan habersiz yayına devam ederken kanala birçok şikayet telefonu geldi. Kanal yönetimi de oluşan bu durumdan dolayı özür dileyerek ''Böyle bir şeyin bir daha olmaması için özenle çalışıyoruz'' şeklinde açıklama yayınladı.

Etiketler yetişkin içerikli film hava durumu yayını hava durumu haber bülteni
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü isim derin dekoltesinin azizliğine uğradı
Otel sahibi çiftin ölümünde sır perdesi aralanıyor
Yazlıkları kaldıranlara kötü haber! Yaz geri geliyor
Türkiye bunu da gördü! Euro'yu TL'ye çevirip ''Avrupa'da hayat pahalı'' dediler
Ünlü astrologtan canlı yayında 2022 kehaneti
Durmak yok zam yağmuruna devam: Vergi ve cezalara rekor zam yolda!
Yeni koronavirüs varyantı bir ülkeye daha sıçradı
2022 yılında ''garantili'' müteahhitlere ödenecek toplam tutar dudak uçuklattı
MetroPOLL'den son anketinde CHP, AK Parti'yi yakaladı
Son seçim anketi canlı yayında açıklandı: Cumhur İttifakı'na çifte şok!