Hafter Libya'da saldırılara yeniden başladı

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan, Türkiye’nin de desteklediği Trablus merkezli hükümet, 12 Ocak’ta Rusya ve Türkiye’nin girişimiyle sağlayan ateşkesin bozulduğunu açıkladı. Buna göre, başkentte yerleşim alanlarına roket atıldı.

‘BAE’YE AİT İHA’LAR UÇUYOR’

Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Sözcüsü Muhammed Kununu, Hafter’e bağlı askerlerin Trablus’un Ramle ve Salahaddin bölgelerindeki yerleşim alanlarına roket attığını söyledi. Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Kununu ‘Hafter yanlısı paralı askerlerin bölgede konuşlandığını ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait insansız hava aracının (İHA) Trablus semalarında uçuş yaptığını’ ifade etti. Kununu, bölgeden göç eden halka da evlerine henüz dönmemeleri çağrısı yaptı.

‘SAVAŞ DEVAM EDECEK’

Türkiye ve Rusya’nın Libya’da silahların kalıcı olarak susması yönündeki ortak girişimi, Moskova’da sunulan ateşkes anlaşmasını imzalamadan Libya’ya dönmesiyle çıkmaza girmişti. Rusya Hafter’in müttefiklerine danışmak için kendilerinden iki gün süre istediğini duyursa da, henüz yeni bir açıklama gelmiş değil. Hafter’i destekleyen Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih de dün akşam, ‘ateşkesin sona erdiğini ve savaşın devam edeceğini’ duyurmuştu. (DIŞ HABERLER)