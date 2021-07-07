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Haiti Devlet Başkanı öldürüldü

Haiti Devlet Başkanı öldürüldü

Haiti Devlet Başkanı Moise, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Haiti Devlet Başkanlığı konutundan yapılan açıklamada, Moise, TSİ 05.00'te evinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Açıklamada, Moise'nin saldırıda hayatını kaybettiği, eşi Martine Moise'nin ise yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Bir süredir siyasi istikrarsızlığın hakim olduğu Haiti'de Moise, şubat ayında gazetecilere yaptığı açıklamada "hayatına yönelik bir girişim olduğunu" söylemişti.

Moise, "Kasım 2020'den bu yana yürütülen bir kumpasın tespit edildiğini" ve olayla ilgili 20 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

 Saldırıda Moise'nin eşinin yaralandığı öğrenildi. First Lady'nin sağlık durumuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Etiketler Haiti Devlet Başkanı Moise Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise Jovenel Moise
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