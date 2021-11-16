Halife Hafter adaylığını açıkladı
Libya'da savaş suçu işlemekle itham edilen Halife Hafter, başkanlık seçimlerinde aday olduğunu duyurdu.
Libya Milli Ordusu Doğu Komutanı General Halife Hafter, gelecek ay yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.
Libya Milli Ordusu Doğu Komutanı General Halife Hafter, gelecek ay yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.
Libya Milli Ordusu Doğu Komutanı General Halife Hafter, Libya'da gelecek ay yapılacak Başkanlık seçimlerine adaylığını koyacağını açıklarken, "Seçimler, bizim ülkemizdeki sorunların çözümü için tek yol" ifadelerine yer verdi.
Hafter, Bingazi'deki Yüksek Seçim Kuruluna gelerek adaylığı için gerekli belgeleri teslim etti ve işlemlerini tamamladı.
AA
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