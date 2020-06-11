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  3. 11 Haziran 2020 16:59

Ham petrol fiyatları rekor stok nedeniyle düştü

Küresel emtia piyasalarında ham petrol fiyatları, temmuz vadeli ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatları yüzde 6.94 düşüşle 36.86 dolara kadar düştü.

Ham petrol fiyatları rekor stok nedeniyle düştü
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ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) ABD genelindeki ham petrol stoklarının geçen hafta 5.7 milyon varil artışla 538.1 milyon varillik rekor düzeye tırmandığını açıkladı.

Buna karşılık, ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, ABD ekonomisinde toparlanmanın uzun süreceğine ilişkin öngörüler yapıldı.

Fed'in para kurulundaki politika yapıcılar, ABD ekonomisinin ayağa kalkması için verdiği olağanüstü desteği en az birkaç yıl sürdüreceğinin sinyalini verdiler.

 
Bu gelişmelerle, Temmuz vadeli ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatları yüzde 6.94 düşüşle 36.86 dolara kadar inerken, Ağustos vadeli Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 5.87 düşüşle 40 doların da altına inerek, 39.29 dolara geriledi.

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