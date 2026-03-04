Hamaney'in 3 gün sürecek cenaze töreni ertelendi

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için planlanan 3 günlük cenaze töreninin ertelendiği bildirildi.

İran basını, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze programının ertelendiğini duyurdu. İslami Tebliğ Konseyi tarafından bu gece başkent Tahran'daki İmam Humeyni Camisi’nde başlayacağı ve 3 gün süreceği açıklanan veda törenlerinin askıya alındığı kaydedildi.

Güncel cenaze programı ve defin tarihinin yetkililer tarafından daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı aktarılırken, Hamaney'in naaşının, başkent Tahran'daki törenlerin tamamlanmasının ardından memleketi Meşhed'de bulunan İmam Rıza Türbesi’ne defnedilmesi bekleniyor.

DHA