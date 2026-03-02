Hamaney'in ardından eşi Mansure Hüceste de hayatını kaybetti!

  1. Anasayfa
Orta Doğu’yu sarsan ABD-İsrail operasyonunda dini lider Ali Hamaney'in, kızının, damadının ve torunlarının ardından ağır yaralanan eşi Mansure Hüceste Bakırzade de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İran’da "Epic Fury" (Destansı Öfke) operasyonunun yankıları sürerken, ülkenin en üst düzey ailesinden bir kayıp haberi daha geldi. Cumartesi günü düzenlenen ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybettiği saldırıda ağır yaralanan eşi Mansure Hüceste Bakırzade, komada olduğu hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

İran resmi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, başkent Tahran'daki ofis yerleşkesine yönelik 30'dan fazla mühimmatla gerçekleştirilen hava saldırısı, sadece siyasi liderliği değil, Hamaney ailesini de hedef aldı. Saldırıda Hamaney ile birlikte; kızı ve damadı, torunu ve gelini ve son olarak eşi Mansure Hüceste Bakırzade hayatını kaybetti.

İran’da 40 Günlük Yas ve Liderlik Krizi

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ülkede 40 günlük yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti. Hamaney’in halefi olarak görülen oğlu Mücteba Hamaney’in de saldırılarda öldüğüne dair gelen bilgiler, Tahran’da 36 yıllık mutlak otorite sonrası büyük bir yönetim boşluğu ve belirsizlik yarattı.

Uluslararası Tepkiler ABD Başkanı Donald Trump saldırıyı "tarihi bir adalet" olarak nitelerken, İsrail kanadı operasyonun bölgedeki "Direniş Ekseni"ni tamamen etkisiz hale getirmeyi amaçladığını vurguladı. İran sokaklarında ise halk hem yas hem de belirsizliğin getirdiği endişeyle meydanlara dökülmüş durumda.

