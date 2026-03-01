Hamaney'in ölümü sonrası yerine gelen isim belli oldu

ABD ve İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden İran dini lideri Hamaney'in yerine geçici olarak Ali Rıza Arafi seçildi.

ABD ve İsrail'in ortak saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ardından, anayasal sürece göre oluşturulan üç üyeli geçici liderlik konseyine, Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyesi din adamı Ayetullah Ali Rıza Arafi hukukçu üye olarak seçildi.

İran basınının aktardığına göre, Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhsin Dehnevi, Arafi’nin, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei’nin yer aldığı geçici liderlik konseyine dahil edildiğini duyurdu. Buna göre, yeni lider seçilene kadar Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Ejei ve Ayetullah Arafi, Veliyy-i Fakih makamının görevlerini geçici olarak birlikte yürütecek.

Çok sayıda üst düzey yetkili öldürülmüştü

İran medyası, dini lider Ayetullah Ali Hamaney, Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin ABD-İsrail saldırsında öldürüldüğünü duyurmuştu.

DHA