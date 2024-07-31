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Hamas liderine suikast sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Hamas liderine suikast sonrası Türkiye'den ilk açıklama
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Dışişleri Bakanlığ, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin suikast sonucu öldürülmesini lanetledi.

Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine ilişkin, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, suikaste ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye’nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Heniyye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz." denildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığının bir kez daha gözler önüne serildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu saldırı, aynı zamanda Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."

Hamas lideri İsmail Haniye öldürüldüHamas lideri İsmail Haniye öldürüldüDünya

 

AA

Etiketler Hamas türkiye Dışişleri Bakanlığı suikast
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