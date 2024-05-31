Hamas: ''Tam anlaşma için hazırız''

İsrail'in Gazze'ye yönelik kanlı saldırıları devam ederken, Hamas'tan tam anlaşma için "biz hazırız" açıklaması geldi.

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından dünya kamuoyunda tepkiler sürüyor.

Hamas da bugün yaptığı açıklama ile İsrail hükümetine çağrıda bulundu. Hamas tarafından yapılan açıklamada saldırıların durdurulması halinde rehine mahkum takasını da kapsayan bir anlaşma yapılabileceği ifade edildi.

Hamas'ın rehine ve mahkumlara yönelik açıklaması şu şekilde:

"Daha önceki tüm dolaylı müzakere turlarında arabulucuların çabalarıyla esneklik ve pozitiflik gösterdik. Yine söylüyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması halinde, rehine ve mahkum takasını da kapsayan tam bir anlaşmaya hazırız"

Hamas'ın açıklamasında, "Hamas ve Filistinli gruplar, halkımıza yönelik saldırı, kuşatma, açlık ve soykırım karşısında (ateşkes) müzakerelerini sürdürerek bu politikanın bir parçası olmayı kabul etmeyecek. Bugün arabuluculara, İsrail’in Gazze'deki halkımıza karşı savaşını ve saldırganlığını durdurması halinde, kapsamlı bir esir takası anlaşmasını da içeren eksiksiz bir anlaşmaya varmaya hazır olduğumuz yönündeki net tutumumuzu bildirdik" denildi.