Hamas'ın üst düzey ismi öldürüldü
Hamas, silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Sözcü Ebu Ubeyde'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ebu Ubeyde'nin ağustos ayında Gazze'de düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü öne sürülmüştü.
DHA
