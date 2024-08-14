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Hamas'tan ateşkes görüşmeleriyle ilgili açıklama

Hamas'tan ateşkes görüşmeleriyle ilgili açıklama
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Dünyanın gözü, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerine odaklanmışken, Hamas’tan yeni bir açıklama geldi.

Hamas'ın yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılması öngörülen esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik dolaylı müzakerelere katılmayacağı aktarıldı.

Walla news muhabiri Barak Ravid, sosyal medyada İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılmasına yönelik dolaylı müzakerelere ilişkin kulisleri paylaştı.

Müzakerelerin Doha'da yapılmasının öngörüldüğünü aktaran Ravid, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns'un bugün Katar'a gideceğini belirtti.

HAMAS KATAR'DAKİ MÜZAKERELERE KATILMAYACAK

İsrailli gazeteci, yarın yapılacak müzakerelere Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, CIA Direktörü Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Mossad Direktörü David Barnea'nın katılacağını ifade etti.

Adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı paylaşımda Ravid, Hamas'ın ise Doha'daki dolaylı müzakerelere katılmayacağını belirtti.

NETANYAHU, İSRAİLLİ MÜZAKERE HEYETİYLE BİR ARAYA GELDİ

 Öte yandan Haaretz gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun müzakereler için Katar'a gidecek İsrailli heyetle bir araya geldiğini yazdı.

ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.

HAMAS'IN TALEPLERİ

İsrail yönetimi müzakerelere bir heyet göndereceğini ifade ederken, Hamas, arabuluculardan yeni bir müzakere turuna girmek yerine, ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu ateşkes önerisinin uygulanması için bir plan sunulmasını talep etti.

Etiketler hamas ateşkes hamas ateşkes görüşmeleri israil gazze savaşı
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