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Hamas'tan ''esir infazlarına başlıyoruz'' tehdidi

Hamas'tan ''esir infazlarına başlıyoruz'' tehdidi
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Hamas'ın askeri gücü İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida, İsrail'in sivilleri bombalamasına karşılık esir alınan İsraillileri infaz etmeye başlayacaklarını açıkladı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken Hamas, İsrail’i esirleri infaz etmekle tehdit etti.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida yaptığı açıklamada, İsrail’in evlerindeki masum sivilleri hedef almaya devam etmesi halinde bundan sonra rehineleri infaz edeceklerini belirterek, "Bu saatten itibaren, halkımıza herhangi bir uyarı yapılmaksızın hedef alınması, sivil rehinelerin infazıyla karşılık bulacak ve bu görüntülü ve sesli olarak yayınlanacak" dedi.

 İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar çok sayıda sivil yerleşim yerini, hükümet binasını ve camiyi hedef aldı.

Çatışmalar 3’üncü gününde devam ederken her iki tarafta da can kaybı artıyor. İsrail tarafında 900 kişi hayatını kaybetti, 157’si ağır 2 bin 616 kişi de yaralandı.

Filistin tarafından ise şu ana kadar 560 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 900 kişi de yaralandı.

Etiketler israil hamas filistin infaz esir infazı
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