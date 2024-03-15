  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Hamas’tan İsrail'e ateşkes için yeni tejlif

Hamas’tan İsrail'e ateşkes için yeni tejlif

Hamas’tan İsrail'e ateşkes için yeni tejlif
Güncelleme:

Hamas, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin ilk aşamada 100'ü müebbet hapis cezasına çarptırılmış Filistinli olmak üzere 700 ila bin Filistinli mahkuma karşılık yaralı kadın ve çocuklar ile yaşlılar ve hasta İsrailli rehinelerden oluşan bir grubun serbest bırakılmasını öngören teklifi sundu.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken Hamas, ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifi dün duyurdu. Teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ileten Hamas, 100'ü müebbet hapis cezasına çarptırılmış Filistinli mahkûmların serbest bırakılması karşılığında İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını içeren teklifi sundu. Anlaşmanın ilk aşamasında 700 ila bin Filistinli mahkuma karşılık yaralı kadın ve çocuklar ile yaşlılar ve hasta İsrailli rehinelerden oluşan bir grubun serbest bırakılacağı kaydedilen teklifte, İsrailli "kadın askerlerin" serbest bırakılmasının da ilk aşamaya dahil olduğu aktarıldı.
Ayrıca, Hamas’ın ilk aşamanın ardından kalıcı bir ateşkes tarihi belirlemek istediği kaydedilen teklifte, İsrail’in Gazze’den çekilmesine yönelik bir tarih de yer alıyor. Hamas, ikinci aşamada ise her iki taraftan da tüm esir ve tutukluların serbest bırakılmasını istiyor.

İsrail: “Gerçekçi olmayan talepler”

Hamas’ın teklifine karşılık İsrail Başbakanlık Ofisi’nden açıklama geldi. Hamas’ın yeni tekliflerinin “gerçekçi olmayan” temellere dayandığı kaydedilen açıklamada, Netanyahu’nun konuyu bugün savaş kabinesine sunacağı aktarıldı.

İHA

Etiketler Filistin Hamas gazze
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akaryakıta saç baş yolduran çifte zam Akaryakıta saç baş yolduran çifte zam MEB düğmeye bastı: Müfredat da ders saatleri de değişiyor MEB düğmeye bastı: Müfredat da ders saatleri de değişiyor Bu da akraba dehşeti: Otomobiliyle ezip, el bombası attı Bu da akraba dehşeti: Otomobiliyle ezip, el bombası attı Altına talep patlaması! Darphane yetişemiyor Altına talep patlaması! Darphane yetişemiyor SGK'dan geriye dönük inceleme: ''Uyanık'' patronlar da, çalışanlar da yanacak! SGK'dan geriye dönük inceleme: ''Uyanık'' patronlar da, çalışanlar da yanacak! Havlayan köpek sahibini yaktı! 700 bin TL ceza Havlayan köpek sahibini yaktı! 700 bin TL ceza Kendini peygamber ilan edip yüzlerce çocuğun kabusu oldu Kendini peygamber ilan edip yüzlerce çocuğun kabusu oldu AK Parti'nin masasındaki son seçim anketi açıklandı: İstanbul ve Ankara'da kim önde? AK Parti'nin masasındaki son seçim anketi açıklandı: İstanbul ve Ankara'da kim önde? 5 il için son yerel seçim anketinden ''sürpriz'' çıktı 5 il için son yerel seçim anketinden ''sürpriz'' çıktı Atatürk'ün gezi teknesi ''M/G Acar'' böyle görüntülendi Atatürk'ün gezi teknesi ''M/G Acar'' böyle görüntülendi