Hamas'tan, İsrail'e roketli saldırı
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Hamas, İsrail’in başkenti Tel Aviv'e roket fırlattığını duyurdu. Roketin Rişon LeTsiyon şehrinde açık bir alana isabet ettiği belirtildi.
Hamas, İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına yanıt olarak Tel Aviv'e bir M90 roketi fırlattığını duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri de ülkenin merkezindeki Rişon LeTsiyon şehrinde sirenlerin çaldığını açıkladı.
İsrail roketin Gazze’nin güneyindeki Han Yunus bölgesinden atıldığını belirtti.
Rişon LeTsiyon'da açık bir alana isabet ettiği ifade edilen roket dolayısıyla yaralanan olmadı.
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