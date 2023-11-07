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Hamas'tan rehine açıklaması: ''İsrail engel oldu''

Hamas'tan rehine açıklaması: ''İsrail engel oldu''
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Hamas, ellerindeki 12 yabancıyı serbest bırakmak istediklerini ancak İsrail'in saldırılarla buna engel olduğunu açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'deki saldırıları sırasında İsrail'de esir alarak Gazze Şeridi'ne götürdükleri bazı yabancıları serbest bırakma girişimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kassam'ın birkaç gün önce farklı uyruklara mensup 12 kişiyi serbest bırakmak üzere olduğu, ancak İsrail'in saldırılarıyla bunu engellediği kaydedilen açıklamada, "Bizler hala bu kişileri salıvermeye hazırız ancak düşmanın (İsrail'in) saldırıları sebebiyle hayatları tehlikede ve salıverilmeleri engelleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Hamas, geçen günlerde “İsrail’in saldırıları dolayısıyla 60 rehinenin kayıp olduğunu” ileri sürmüştü.

Etiketler hamas gazze israil rehine
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