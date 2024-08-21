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Hamas'tan ''terörü durdurun'' çağrısı

Hamas'tan ''terörü durdurun'' çağrısı
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Hamas, Birleşmiş Milletler'e (BM) ve uluslararası topluma, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve terör eylemlerini durdurmaları" çağrısında bulundu.

Hamas, "21 Ağustos Terör Kurbanlarını Anma Uluslararası Günü" münasebetiyle açıklama yayınladı.

BM'YE ÇAĞRI YAPTILAR

"İsrail terörünü" durdurmaları için BM ve dünya devletlerine çağrı yapılan açıklamada, "Filistin halkının 70 yıldan fazla bir süredir, devam eden sistematik terör kurbanı olduğu" aktarıldı.

BM ve ülkelerin terör kurbanlarını anma günü etkinlikleri düzenlediği hatırlatılan açıklamada, Filistin halkının soykırıma ve katliamların yaşandığı korkunç savaşlara maruz kaldığı, 10 ay boyunca Gazze'de tüm insani yaşam unsurlarından sistematik olarak yoksun bırakıldığı vurgulandı.

İŞGALİ BİTİRİN ÇAĞRISI

Filistin halkına meşru hakları, toprağı ve kendini savunma mücadelesi konusunda "insaflı davranılması" talebinde bulunulan açıklamada, "İşgalci siyonist oluşumun terörüne ve saldırganlığına son verilmesi ve topraklarımızın haksız işgalinin bitirilmesi çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Etiketler İsrail terör Hamas
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