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Hamilelikten sonra dişlerini kaybeden kadın sosyal medyada fenomen oldu

Hamilelikten sonra dişlerini kaybeden kadın sosyal medyada fenomen oldu

Sosyal medyada ‘princxssglitterhead’ adıyla paylaşımlar yapan kadın, takma dişleriyle sosyal medyada olay oldu.

Takma diş denildiğinde pek çok kişinin aklına yaşlı insanlar gelir. Çocukluk günlerinizde anneanne, babaanne ve dedelerinizin bir tabağa çıkarttıkları takma dişleri kabus dolu anlar yaşamanıza nedne olmuştur. Ancak TikTok hesabında yaklaşık 3 milyon takipçisi bulunan Alicia, takma dişlere olan bakış açısını yerle bir etti.



DOĞUMUN ARDINDAN DİŞLERİ DÖKÜLDÜ

Hamilelik süreci ve doğumun sonrasında dişlerini kaybettiğini belirten Alicia, hayatına protez dişleriyle devam ediyor. Üstelik protez dişle yaşama dair birbirinden ilginç videoları da sosyal medya hesabından paylaşıyor.

 21 yaşında dişleri dökülen genç kadın takılıp çıkartılabilen takma dişlerle yaşamını tamamen değiştirdi. 10 bin dolarlık tedavinin ardından dişlerini yaptıran Alicia, geçmiş yıllarda kendisini güzel bulmadığını da ifade ediyor. Takipçileri için sık sık takma diş kullanımıyla ilgili eğitici ve eğlenceli videolar yayınlıyor.

Etiketler diş hamilelik
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