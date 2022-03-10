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Hamileyken cinsel ilişkiye giren kadın, doktor kontrolünde hayatının şokunu yaşadı

Hamileyken cinsel ilişkiye giren kadın, doktor kontrolünde hayatının şokunu yaşadı

ABD'de bir kadın, hamile kalmasının ardından eşiyle cinsel hayatına normal bir şekilde devam etti. Bir süre sonra doktora giden kadın, iki rahmi olduğunu ve ikincisinden de hamile kaldığını öğrenince şaşkına döndü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde ikamet eden 30 yaşındaki Caroline Wortman isimli kadın, kısır olduğunu düşündüğü sırada art arda yaşadıkları nedeniyle dünya genelinde nadir görülen bir durumdan mustarip oldu.

HAMİLELİK HABERİ ÇOK SEVİNDİRDİ
Caroline Wortman, kocası Nate ile bir süreden bu yana çocuk istiyordu. İkili sonunda çocuk hayallerine yaklaştı. Caroline'nin hamile olduğunu öğrenen çift, büyük mutluluk yaşadı. Fakat çift, cinsel hayatlarına normal şekilde devam etti.

DOKTORA GİTTİĞİNDE İKİ RAHMİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
Hamileliğinin ardından rutin olarak doğum doktoruna giden Caroline, bir terslik olduğunu anladı. Ama terslik bu sefer olumlu yöndeydi. Doktor, genç kadının iki rahmi olduğunu ve ikinci rahminden de hamile kaldığını söyledi. Caroline için zorlu bir süreç de bu haberle birlikte başlamış oldu.

ÇOCUKLARINI SORUNSUZ ŞEKİLDE DOĞURDU
Caroline, kendisini bekleyen zor sürece göğüs gerdi ve 2021 yılında ilk çocuğu Josie'yi kucağına aldı. 6 ay sonra ise ikinci çocukları da erkek olarak dünyaya geldi. Çift, şu anda mutlu şekilde yaşantısına devam ediyor.

Etiketler hamileyken cinsel ilişki
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