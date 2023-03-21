  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Hangisi gerçek Putin? Rus liderin görüntüleri tartışma yarattı

Hangisi gerçek Putin? Rus liderin görüntüleri tartışma yarattı

Hangisi gerçek Putin? Rus liderin görüntüleri tartışma yarattı
Güncelleme:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus işgali altındaki Mariupol'de araç kullanırken görüntüleri servis edildi. Ukrayna İçişleri Bakanı Gerashchenko, görüntülerdeki kişinin Putin'in dublörü olduğunu iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna işgalinin ardından bir ilke imza atarak geçtiğimiz günlerde Kırım'a bağlı Sivastopol bölgesinin ardından Rus işgali altındaki Donbass bölgesinde yer alan Mariupol'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

ARAÇLA GEZDİĞİ GÖRÜNTÜLER SERVİS EDİLDİ
Geçtiğimiz sene şubat ayında başlayan savaştan bu yana Rus işgali altındaki bölgeleri ilk kez ziyaret eden Putin'in helikopterle Mariupol'e geldiği ifade edildi. Putin, cephe hattına en yakın olduğu yer olan Mariupol'de araçla gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

"HANGİSİ GERÇEK PUTİN?"
Putin'in görüntüleri ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, sosyal medya hesabı üzerinden Putin'in bir ay arayla çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak "Sizce hangisi gerçek?" ifadelerini kullandı.

ÇENESİNE DİKKAT ÇEKTİ
Gerashchenko bu tweet'i ile Putin'in bir ayda bu kadar değişim gösteremeyeceğini iddia ederek, Mariupol görüntülerindeki kişinin Putin'in dublörlerinden biri olduğunu söyledi. Gerashchenko yayınladığı fotoğrafta Rus liderin çenesindeki değişime işaret ederek, "Putin senin çenene ne oldu? Son dönemde makyaj uzmanları Putin'in düşük kaliteli kopyalarıyla çalışmak zorunda kalıyor. Birebir benzemiyor ama sonuçta kopyası" dedi.

Putin otomobille Ukrayna sokaklarında gezdiPutin otomobille Ukrayna sokaklarında gezdiDünya

 

Etiketler rusya vladimir putin dublör ukrayna
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Gaziantep'te 214 prefabrik ev daha sahiplerine teslim edildi
Arda Turan'ın 42 milyon TL'lik lüks oyuncağı olay oldu
İstanbul'da korkunç olay: önce bayılttı sonra tecavüz etti
Prof. Dr. Celal Şengör küfrü bastı, stüdyoda kahkaha tufanı koptu
Beyaz Show'daki Ayşe öğretmen milletvekili aday adayı oldu
Motorine yine, yeniden zam geldi
Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir'den canlı yayında skandal sözler!
Sağanak yağışlar fena vuracak! Bu illerimizde yaşayanlar dikkat
Son yağışlar barajlara yaradı; işte son durum
Gaspçıları taksi durağına götürüp, meydan dayağı attılar