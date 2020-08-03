Hapishaneye IŞİD saldırısı! 300 mahkum kaçtı

Afganistan’ın doğusundaki Celalabad kentinde büyük panik yaşanıyor… Nangarhar bölgesinde bulunan kentteki hapishaneye IŞİD militanları saldırı düzenledi.

Yaşanan çatışmada çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği açıklandı.



Güvenlik güçleriyle yaşanan çatışma sonrasında hapishanedeki 1793 mahkumdan 1025’i kaçmaya çalışırken yakalandı. Yetkililer mahkumların 430’nun hiç kaçmaya çalışmadığını söylerken, yaklaşık 300 mahkumun da firar ettiğini duyurdu.

Pazar gecesi teröristler ile güvenlik güçleri arasında başlayan çatışmalarda en az 29 insanın yaşamını yitirdiği ve 50’den fazla insanın da yaralandığı açıklandı.