Harvard Üniversitesi: ''2022'ye kadar sürebilir''

Amerika’daki Harvard Üniversitesi’nden bir grup salgın bilimci, Covid-19 salgınıyla ilgili olarak bugüne kadar yazılmış en karamsar senaryoyu dile getirdi. Harvard’lı bilimcilerin görüşüne göre bugünkü karantina ve sosyal mesafe uygulamalarını 2022 yılına kadar sürdürmemiz gerekiyor olabilir.

Araştırmacıların ünlü bilim dergisi Science’da yayınladıkları makaleye göre Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsüyle ilgili olarak bilmediğimiz çok şey var.

Haftalık Gazete’de yer alan habere göre bu bilinmezlerin başında da, vücudumuzun bu virüse karşı kalıcı bir bağışıklık yaratıp yaratamadığı sorusu geliyor. İnsan vücudu, içine hangi yabancı hücre, virüs veya bakteri girerse girsin buna karşı bir savunma mekanizmasını harekete geçiriyor, dolayısıyla insan kanındaki “antikor” adı verilen savunma hücrelerinin sayısı artıyor. Ancak vücudun bir virüse karşı antikor üretmesi, o virüse karşı savaşta başarı kazandığı veya o virüse karşı artık ölene kadar sürecek bir bağışıklık yarattığı anlamına gelmiyor.

Biz bazı virüslere karşı kalıcı bağışıklık ediniyoruz. Mesela kızamık, kabakulak, çiçek gibi hastalıklara karşı bağışıklığımız ölene kadar devam ediyor. O sayede çocukluk çağında olduğumuz aşılar sayesinde bu virüsleri bertaraf edebiliyoruz.

Ama bazı hastalıklara karşı edindiğimiz bağışıklık geçici. Mesela tetanoz aşısını birkaç yılda bir olmak gerekiyor; yoksa bağışıklık kayboluyor.

Ama bazı virüslere karşı da hiçbir zaman bağışıklık kazanamıyoruz. Vücudumuz onunla ne kadar savaşmış olursa olsun, örneğin AIDS hastalığına yol açan HIV virüsüne karşı bir bağışıklığımız yok ve olamıyor. O yüzden HIV aşısı diye bir şey de yok; onun yerine sadece ilaçla tedavi yapılabiliyor; bir de elbette en iyi önlem virüse hiç yakalanmamak.