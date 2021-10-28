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  3. Kurbanlarını hava enjekte ederek öldürmüştü! Cezası belli oldu

Hastalarını hava enjekte ederek öldüren hemşireye idam cezası

Hastalarını hava enjekte ederek öldüren hemşireye idam cezası

ABD'de dört hastayı hava enjekte ederek öldüren hemşire idam cezasına çarptırıldı.

ABD 'eğlence için' hastalarını öldüren William Davis isimli hemşireyi konuşuyor.

Bir süredir devam eden mahkeme merakla beklenen kararını açıkladı. Davis, Teksas'taki hastanenin kardiyovasküler bölümünde yatan 4 hastaya hava enjekte ederek öldürmekten suçlu bulundu.

Davanın savcısı Chris Gatewood tarafından 'seri katil' olarak tanımla 37 yaşındaki Davis idam cezasına çarptırıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANMIŞTI

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, soruşturma kapsamında polis hastanın güvenlik kameralarını mercek altına almıştı.

Elde edilen görüntülerde Davis'in hava enjekte ettiği hastalarının ölmelerini monitörden takip ettiği anlar yer alıyordu.

Davis'in tüm kurbanları Haziran 2017 ile Ocak 2018 arasında kalp ameliyatı geçirmişlerdi.

DOKTORLARIN ŞÜPHESİ YAKALATTI

Doktorlar hastaların ameliyat sonrası durumlarının beklenenin aksine kötüye gitmesine bir anlam verememiş ve konu ile ilgili soruşturma başlatılmıştu.

Şu anda Smith County hapishanesinde bulunan Davis'in idam cezasının ne zaman uygulanacağına dair bir bilgi ise bulunmuyor.

Etiketler abd hasta hemşire idam
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