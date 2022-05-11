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Hastanede korkunç olay! Ameliyattan çıkan 4 kadına tecavüz etti

Hastanede korkunç olay! Ameliyattan çıkan 4 kadına tecavüz etti

İngiltere'de bir erkek hemşire, ameliyattan çıkan narkozun etkisindeki 4 kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere Sheffield kentinde bulunan Royal Hallamshire hastanesinde skandal bir olay yaşandı. Hastanede görev yapan 51 yaşındaki erkek hemşire Paul Grayson, ameliyattan çıkan ve narkozun etkisi altında olan dört kadına tecavüz etti.

12 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Olayın ortaya çıkmasından hakkında soruşturma açılan Paul'a mahkeme 12 yıl hapis cezası verdi. Paul'a 12 yıl hapis cezası veren hakim ise, Paul'un bu davranışı ile hemşirelik mesleğinin onuruna leke sürdüğünü söyledi.

TUVALETE GİZLİ KAMERA KOYMUŞ
Paul hakkında yürütülen soruşturmada Paul'un telefonunda yetişkin olmayan kişilere ait cinsel içerikli görüntüler de tespit edildi. Bunun yanı sıra telefonda, hemşirelerin kullandığı tuvalete koyulan gizli kamera görüntüleri de bulundu.

Etiketler ingiltere hastane erkek hemşire tecavüz
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