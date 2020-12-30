Hastanede skandal! Hemşire koronavirüs hastasıyla ilişkiye girdi

Koronavirüs hastası ile hastane tuvaletinde seks yapan hemşire görevden alındı ve tutuklandı. Hemşirenin hastane zeminine dağılmış koruyucu ekipmanının olduğu görüntüler ise internette yayıldı ve viral oldu.

Endonezya’da gerçekleşen olayda, hastanın Cakarta’daki karantina tesisinde gerçekleşen olaya dair sosyal medya paylaşımı yapmasıyla yetkililer durumun farkına vardı.

Endonezya’da oldukça sıkı uygulanan +18 karşıtı yasalar nedeniyle, suçlu bulundukları takdirde hemşire ve hasta 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Covid-19 hastası tarafından internete yüklenen içerik WhatsApp yoluyla dolaşıma girdi. Çift, bu yılın başlarında koronavirüs hastanesine dönüşmeden önce Olimpik sporcuların konaklaması için yapılan tesisin tuvaletinde seks yaptığını itiraf etti.

Endonezyalı yetkililer hemşirenin ve hastanın tutuklandığını açıkladı ve dosyanın Cakarta Merkez Polisi’ne aktarıldığını, hastanın tesiste izolasyonuna devam edildiğini ve sağlık protokol kuralları nedeniyle hasta ile teması olan hemşirenin de karantinaya alındığını söyledi.

Seks yaptığını itiraf eden çifte Covid-19 testi yapıldı, hastanın testi pozitif; hemşirenin test sonucunun negatif olduğu bildirildi. İnternette dolaşan görüntü +18 olmamasına rağmen, yetkililer çiftin cezai kovuşturmayla karşı karşıya kalacağını açıkladı.