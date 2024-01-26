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Hastanede yaralılara cep telefonu ışığıyla müdahale

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Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi, İsrail kuşatması nedeniyle elektriksiz kalınca doktorlar yaralıları cep telefonu ışığıyla tedavi etti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail güçleri güneydeki Han Yunus kentini kuşattı.

Nasır Hastanesi, İsrail kuşatması nedeniyle elektriksiz kalırken, doktorlar yaralıları cep telefonu ışığıyla tedavi etti.

Hastanede görevli bir doktor, karanlık olan hastanede yaralı hastaya cep telefonu ışığıyla entübasyon uygulandığı anları paylaşarak, "Bugün, acil servisin yoğun bakım ünitesinde, elektriksiz, aletsiz ve anestezisiz, sadece el fenerleri ve Allah’ın yardımıyla bu hastayı hayata döndürmeye çalışıyordum" dedi.

Han Yunus'taki Nasır ve El-Amel hastaneleri İsrail güçleri tarafından tamamen kuşatılırken, hastanelerin çevreleri çok kez saldırıya uğradı.

İHA

Etiketler cep telefonu cep telefonu ışığı yaralı müdahale israil gazze han yunus filistin
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