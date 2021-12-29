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Hastanenin koronavirüs bölümünde yangın: 3 ölü, 3 yaralı!

Hastanenin koronavirüs bölümünde yangın: 3 ölü, 3 yaralı!

Ukrayna’nın Kosiv kentinde bir hastanenin Covid-19 bölümünde çıkan yangında 3 hasta hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ukrayna’nın Ivano-Frankivsk bölgesindeki Kosiv kentindeki bir hastanede dün gece saatlerinde Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü bölümde yangın çıktı. Polis tarafından yapılan açıklamada, yangında 3 hastanın olay yerinde hayatını kaybettiği, 3 sağlık çalışanının ise yaralandığı belirtildi. Yaralanan bir hemşirenin vücudunun büyük bir kısmında yanıklar meydana gelmesi nedeniyle durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yapılan ön soruşturma kapsamında yangının, mumdan çıktığı ve alevlerin yayılmasıyla oksijen makinesinin patladığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Etiketler korona koronavirüs ölüm
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