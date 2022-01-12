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  3. Hastaneye yetişemeyen kadın otobüste doğurdu! Alkış tufanı koptu

Hastaneye yetişemeyen kadın otobüste doğurdu

Brezilya'da toplu taşıma aracına biner binmez sancısı tutan hamile kadın, otobüste doğum yaptı.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde hamile bir kadın otobüse binmesinden kısa bir süre sonra sancı çekmeye başladı. Otobüste bulunanlar sürücüden hastaneye gitmesini istese de doğum hastaneye yetişemeden otobüste gerçekleşti.

Kadına doğumda yardımcı olan diğer yolcular, sorunsuz gerçekleşen doğumu dakikalarca alkışladı. Doğum sırasında otobüse yetişen sağlık görevlisinin bebeği kucağına alarak hastaneye götürdüğü anlar ise çevrede bulunanlar tarafından kaydedildi.

Otobüste doğum yapan kadın, yaşananlar nedeniyle çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle özür diledi.

Etiketler brezilya toplu taşıma aracı otobüste doğum yaptı
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