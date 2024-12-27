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Hava harekatında siviller bombalandı: Çok sayıda ölü var

Hava harekatında siviller bombalandı: Çok sayıda ölü var
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Nijerya'da askeri uçağın yanlışlıkla sivilleri bombalaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya’nın Sokoto eyaletine bağlı Surame bölgesinde silahlı gruplara yapılan operasyon sırasında orduya ait askeri uçak iki köyde yanlışlıkla sivilleri vurdu.

Eyalet Valisi Ahmed Aliyu, çarşamba günü yaşanan saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aliyu, “Askeri jetler, eyalette terör suçu işleyen silahlı grupları etkisiz hale getirmek için görevdeydi. Yanlışlıkla masum insanlarını bombaladılar" dedi.

Hayatını kaybedenlerin yakınların baş sağlığı dileyen Aliyu, eyalet yetkililerinin askeri operasyonu soruşturmak için diğer yetkililerle iş birliği yapacağını söyledi.

Silahlı örgütler nedeniyle şiddet olaylarının yaşandığı Nijerya’da ordu, geçtiğimiz ay Nijer ve Mali'den ülkenin kuzeybatısına sızan yeni bir silahlı grupla ilgili uyarıda bulunmuştu.

İHA

Etiketler nijerya savaş uçağı sivil
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